Jati diri Bilqis Diungkap Ayu Ting Ting, Pacar Adit Posting Rekaman Aksi Cucu Umi Kalsum

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bilqis Khumairah Razak, anak pasangan mantan suami istri Ayu Ting Ting dan Enji Baskoro Hendarso tunjukan jati dirinya. Bakat menyanyi yang turun dari ibunya kian terlihat.

Jika biasanya tak mau direkam, justru kali ini cucu Umi Kalsum tak sungkan lagi menunjukkan suara merdunya.

Melalui instagram pribadi, Ayu Ting Ting posting rekaman video Bilqis Khumairah Razak saat sedang menyanyikan lagu Sia-Snowman pada Senin (4/1/2021).

Fasih bernyanyi dalam lirik bahasa Inggris, cucu Abdul Razak lancar menyebutkan kata per kata dari barisan lirik lagu tersebut.

"Braavvoooo. Jarang-jarang doi begini hahahhaha..... 'bun buat video dong Iqis mau nyanyi nih denger y bagus atw egk?'.

Hahahahha oke jg suara kriting y, " tulis Ayu Ting Ting sebagai caption unggahannya.

"Slow version by Bilqis, " kata Ayu.

Bilqis mulai bernyanyi.

"one two three go, " sebut Iqis.

"I want you to know that I'm never leaving

Cause I'm Mrs. Snow, 'til death we'll be freezing

Yeah, you are my home, my home for all seasons

So come on, let's go, " ucap Bilqis bernyanyi.

Merdunya suara putri kecil Ayu Ting Ting menarik perhatian sederet penyanyi kerabat dari pacar Adit Jayusman itu.

