VIDEO Perajin Tahu di Banjarbaru Mulai Naikkan Harga

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Seiring naiknya harga kedelai membuat pengusaha atau perajin tahu di Banjarbaru perlahan menaikkan harga tahu.

Misal di Denny Eka (30), pemilik UD Maju Lestari, perajin tahu di Jalan Angkasa Gang Manggis Banjarbaru, misalnya.

Di pabrik olehan tahunya ia menjual tahu tebal mentah awalnya Rp 45. 000 satu papan dan sekarang naik menjadi Rp 50.000.

Untuk tahu tipis, awalya Rp 20. 000 sekarang menjadi Rp 22.000. Sedangkan, tahu pong per keranjang dihargai Rp 90.000 dari sebelumnya Rp 80.000. Jika di ecer per satu tahu pong di jual Rp 350 per satuannya.

Sedangkan tahu goreng, Rp 25.000 dari harga sebelumya Rp 22.000 ribu. per papan.

Denny Eka yang merupakan sekaligus pemilik Toko Tahu Lestari Banjarbaru itu terpaksa menaikkan harga tahu karena harga kedelai naik.

"Saya pakai kedelai Amerika.beli per kilo Rp. 91.l50. kalau saya ecer jual Rp 91. 300. Normalnya kemarin Rp 8000. Untung saja stok kedelai masih ada dan ditambah dengan kedelai Bima jadi masih ada stok," kata dia.

Denny Eka, mengaku masih ada stok kedelai Amerika 10 ton, sebab sekali datang 8 ton. Itu pun buat persediaan seminggu.

"Saya di sini bisa produksi 600 kilo per hari. Jika week end, 700 kilo per hari. Harapan saya harga kedelai tidak naik lagi. Kalau naik lagi di harga Rp 10.000 saya pasti jua akan menaikkan harga tahu. Malah jika naik lagi kami akan istrahat dulu," kata Denny Eka.

Hal sama dirasakan oleh perajin tahu lainnya di Jalan Abadi III Banjarbaru, Surip.

Kini karena harga kedelai naik, maka dia menjual khusus tahu pong saja. Dan itu pun dinaikkan harganya dari yang sebelumnya Rp 250 menjadi Rp 300 persatuannya.

"Kami lakukan kenaikan harga ini karena kedelai ya juga naik. Untuk jenis Kedelai nya saya pakai Amerika," kata Surip yang bisa hasilkan 7000 tahu dalam seharinya. (banjarmasinpost.co.id /Nurholis Huda).