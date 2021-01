KalselPedia - Ada Sebanyak 53 Sungai di Kota Banjarbaru, Berikut Rincian Nama Sungai dan Ukurannya

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Cukup banyak ternyata sungai yang ada di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlahnya terdata sebanyak 53 sungai dengan ukuran panjang, lebar dan kedalaman bervariasi.

Sungai ini sebagian besar berhulu-hilir di wilayah setempat, jadi hanya beberapa sungai yang lintas kabupaten.

Baca juga: KalselPedia - Profil Komunitas Shutterlab, Wadah Para Fotografer dan Videografer

Baca juga: KalselPedia : Pertama di Kalsel, Agrowisata Talaran Setara di Batola Hadirkan Taman Anggur

Berikut data sungai dengan urutan nama, panjang (meter), lebar PK (meter) dalam PK (meter) dan status (lintas kabupaten atau non lintas kabupaten).

1 Sungai Pembuang Provinsi, panjang 6.000 m - lebar 8,0 M - dalam 1,5 m, status lintas kabupaten.

2 Sungai Jembatan III, 4.800 - 6,0 -1,5 - Non Lintas

3 Sungai Jembatan II 4.000 - 4,0 - 4,0 - Non Lintas

4 Sungai Jembatan I 4.000 - 4,0 - 3,7 - Non Lintas

5 Sungai Tagumpar 1.500 - 2,0 - 0,7 - Non Lintas

6 Sungai Lukudat 7.000 - 6,0 -1,1 - Non Lintas

7 Sungai Surian 34.600 - 6,0 - 1,2 - Non Lintas

8 Sungai Kampung Gumpal - 3.000 - 3,0 - 2,0 - Non Lintas

9 Sungai Guntung Payung/Lukudat - 5.300 - 3,0 - 1,1 - Non Lintas

10 Sungai Loktabat-Guntung Papuyu - 2.800 - 4,0 - 2,0 - Non Lintas

11 Sungai Abit 25.000 - 5,0 - 3,0 - Non Lintas

12 Sungai Apukan 20.400 - 5,0 - 5,0 - Lintas Kabupaten

13 Sungai Ampayo 5.500 - 3,0 - 1,0 - Non Lintas

14 Sungai Sambangan 3.200 - 1,2 - 0,9 - Non Lintas

15 Sungai Paring 3.100 - 1,0 - 0,6 - Non Lintas

16 Sungai Mangguruh 800 - 1,0 - 0,8 - Non Lintas

17 Sungai Batu Kapas 4.100 - 1,0 - 0,7 - Non Lintas

18 Sungai Ujung Murung 2.500 - 4,0 - 0,5 - Non Lintas

19 Sungai Batulicin 3.600 - 2,0 - 0,5 - Non Lintas

20 Sungai Pinang 4.200 - 2,0 - 0,5 - Non Lintas

21 Sungai Gotong Royong 1.870 - 2,0 - 1,0 - Non Lintas

22 Sungai Komet/Sungai Durian - 2.000 - 2,7 0,8 - Lintas Kabupaten

23 Sungai Puyau/Drainase 1.100 - 2,0 - 1,5 - Non Lintas

24 Sungai Lurus 2.100 - 2,0 - 0,7 - Non Lintas

25 Sungai Ulin 1.500 - 7,0 - 2,0 - Non Lintas

26 Sungai Polantan 2.233 - 5,0 2,0 Non Lintas

27 Sungai Babussalam 15.000 - 4,0 - 2,0 - Non Lintas

28 Sungai Bangkal 6.000 - 5,5 - 3,0 - Non Lintas

29 Sungai Bangkal Kecil 491 - 7,0 - 2,3 - Non Lintas

30 Sungai Karya Bakti 1.702,41 - 3,0 - 1,0 - Non Lintas

31 Sungai Rimba 1.047,39 - 2,0 - 1,2 - Non Lintas

32 Sungai Dadap 2.260 - 7,0 - 1,5 - Non Lintas

33 Sungai Mati 2.034 - 5,0 - 1,5 - Non Lintas

34 Sungai Tiung 3.300 - 5,0 - 2,0 - Non Lintas

35 Sungai Salam 6.800 - 3,0 - 1,5 - Non Lintas

36 Sungai Guntung Paring 2.284 -1,5 - 1,0 - Non Lintas

37 Sungai Cambai 950,00 - 2,0 - Non Lintas

38 Sungai Luka'as 2.800 - 2,0 - 3,0 - Non Lintas

39 Sungai Rancah 6.190 - 3,5 - 1,3 - Non Lintas

40 Sungai Kampung Baru 15.000 - 5,0 - 5,0 - Non Lintas

41 Sungai Basung 3.100 -- 5,5 - 1,5 - Non Lintas

42 Sungai Sumba 1.380 - 6,0 - 3,0 - Non Lintas

43 Sungai Sidomulyo 2.122 - 6,0 - 5,0 - Non Lintas

44 Sungai Ambulung 4.328 - 7,0 - 6,0 - Non Lintas

45 Sungai Kuranji 3.803 - 5,0 - 4,0 - Non Lintas

46 Sungai Karet 1.810 - 6,4 - 2,1 - Non Lintas

47 Sungai Batu Kapur 2.694 - 12,0 - 2,0 - Non Lintas

48 Sungai Guntung Lua 1.500 - 1,0 - 0,8 - Non Lintas

49 Sungai Guntung Jingah 1.900 - 3,0 - 5,0 - Non Lintas

50 Sungai Guntung Paikat 1.694 - 1,0 - 3,0 - Non Lintas

51 Sungai Gunung Kupang 1.574 - 5,0 - 4,0 - Non Lintas

52 Sungai Besar (Sungai Kemuning) 7.200 - 1,0 - 0,5 - Non Lintas

53 Sungai Banyu Irang - 18.000 - 5,0 - Non Lintas

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)