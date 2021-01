Kondisi Giring Ganesha Usai Isolasi Mandiri Imbas Covid-19, Kini Unggah Foto Peluk Cynthia Riza

BANJARMASINPOST.CO.ID - Momen penuh bahagia dan rasa syukur, Giring Ganesha mengumumkan sembuh Covid-19 melalui akun Instagram, Rabu (6/1/2021) malam.

Ya, Giring Ganesha mengunggah foto sedang memeluk Cynthia Riza, istrinya.

Nah, Mantan vokalis Nidji tersebut menuliskan ucapan syukur setelah dinyatakan sembuh Covid-19 setelah menjalani isolasi mandiri selama 17 hari di rumah.

"Allhamdulillah... Im a Covid-19 survivor," tulis Giring Ganesha.

Setelah 17 hari menjalani isolasi mandiri di kamar atas rumah tinggalnya, Giring Ganesha akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya.

"Terima kasih buat keluarga besarku dan sahabat sahabat aku yang selalu menanyakan keadaan aku," tulis Giring Ganesha.

Ia juga berterima-kasih atas doa hingga banyaknya kiriman makanan serta obat-obatan, snack, juice buah, sampai minyak herbal.

Tidak lupa, Giring Ganesha mengucap terima kasih, terutama untuk Cynthia Riza yang sudah menyelamatkan hidupnya.

Giring Ganesha juga bersyukur selalu mendapatkan bantuan dari dokter Nofa yang telah berhasil menyembuhkannya dengan bantuan resep obat dan vitamin.

"Buat mereka yang sedang berjuang mengalahkan Covid-19, all i can say, SEMANGAT!! YOU guys can do it!" tulis Giring Ganesha.

"Semua tenaga kesehatan Indonesia yang sedang berjuang di garis depan, salute aku untuk kalian," tulis Giring Ganesha mengakhiri.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Giring Ganesha Sembuh Covid-19 Setelah 17 Hari Isolasi Mandiri, Unggah Foto Memeluk Cynthia Riza.