Jadwal & Klasemen Liga Spanyol Terbaru, Lionel Messi Jadi Top Skor Saat Atletico & Real Madrid Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Spanyol 2020/2021 akhir pekan ini akan dimulai Sabtu (9/1/2021) dan ditayangkan via Live Streaming BeIN Sports. Ada Atletico Madrid vs Athletic Bilbao, Granada vs Barcelona dan Osasuna vs Real Madrid.

Atletico Madrid masih pimpin Klasemen Liga Spanyol hingga jornada 18 dengan 38 poin dari 15 pertandingan dan striker Barcelona yakni Lionel Messi jadi pemuncak di Top Skor Liga Spanyol.

Lanjutan Jadwal Liga Spanyol pekan ini jadi pertaruhan Diego Simeone, terlebih saat duel Atletico Madrid vs Athletic Bilbao. Sedangkan Granada vs Barcelona dan Osasuna vs Real Madrid tetap bisa disaksikan via Live Streaming BeIN Sports.

Skuad Diego Simeone unggul 2 angka dari pesaing terdekat Real Madrid, tetapi masih menyimpan 2 laga lebih banyak.

Maknanya, Atletico berpeluang unggul 8 angka dari El Real jika mampu memanfaatkan laga tunda.

Namun, Atletico Madrid punya masalah lain jelang menjamu Athletic Bilbao di Wanda Metropolitano pada Sabtu (9/1/2021) pukul 22.15 WIB. Apa lagi kalau bukan tersingkir dari ronde 2 Copa del Rey musim ini oleh tim Segunda Division B, Cornella.

Sudah 2 musim beruntun ATM mengalami kejadian macam ini. Musim lalu, Los Rojiblancos ditenggelamkan Cultural Leonesa di 32 besar. Inilah yang membuat Saul Niguez, kapten Atleti dalam laga kontra Cornella, menegur rekan setimnya dengan keras.

"Kami meminta maaf kepada fans. Kami tidak pernah membuang kompetisi (mengabaikan satu kompetisi dibandingkan yang lain), tapi dalam format laga tunggal (satu leg) seperti ini kami tidak tampil baik," kata Saul dikutip Diario AS.

Sama seperti Atletico, Athletic Bilbao baru saja tumbang 2-3 dari Barcelona pada Kamis (7/1/2021) di ajang Liga Spanyol.

Ini membuat klub Basque gagal mempersembahkan poin dalam laga debut Marcelino Garcia Toral sebagai pelatih.