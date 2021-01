Kabar Baik untuk Fans Ariel Cs, NOAH Band Bakal Gelar Konser 9 Januari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar gembira ditunggu-tunggu sahabat Noah, Ariel NOAH dan kawan-kawan bakal gelar konser virtual.

Rencana gelaran konser ayah Alleia Anata Irham dan kawan-kawan itu bakal ditayangkan di streaming vidio.com pada 9 Januari 2021.

Konser NOAH Band bertajuk BEYONDmo dikabarkan akan gunakan teknologi canggih.

Dilansir Beepdo, Kamis (7/1/2021) Film Director Konser BEYONDmo, Upie Guava menjelaskan Konser Noah menggunakan teknologi unreal engine (UE) virtual production.

"Unreal engine adalah software untuk develop game. Jadi one of the biggest ada dua pengembang game terbesar di dunia, salah satunya saat ini adalah unreal engine.

Game engine ini sudah masuk ke ranah production, ranah film dan televisi.

"Kebetulan karena pandemi, saya dan tim berkesempatan mempelajari dan mengembangkan yang biasanya teknologi ini digunakan untuk film sekarang kita coba untuk konser," kata Upie.

"Dan Noah adalah band yang tepat," sambungnya.

Upie Guava menilai konser kali ini akan lebih memanjakan mata penonton dengan efek visual yang belum pernah ada di konser mana pun.

"Kalau bicara kesulitannya apa ya ini hal baru dan belum pernah ada di Indonesia juga bisa dibilang segala sesuatunya harus dilakukan dengan hati-hati karena faktor resiko yang besar," kata Upie