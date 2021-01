Kondisi Perut Nia Ramadhani Jadi Sorotan Gegara Postingan di Dubai, Istri Ardi Bakrie Disebut ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nia Ramadhani kembali menjadi sorotan. Istri Ardi Bakrie posting foto sedang di Dubai, Uni Emirat Arab bareng mobil offroad tepat di padang pasir.

Bentuk perut Nia Ramadhani yang menjadi sorotan netizen, akibat fotonya yang memperlihatkan bagian perutnya yang langsing kendati telah melahirkan tiga anak.

Ibu dari Mikhayla, Mainaka dan Magika mendapatkan pujian dari warganet dalam postingannya pada Kamis (7/1/2021).

Pemilik nama lain Ramadhania Ardiansyah Bakrie tersebut bergaya di sisi mobil offroad mengenakan celana jeans sobek lutut, jaket hijau muda dan baju pendek yang terbuka di bagian perutnya.

Lengkap dengan kacamata hitam dan rambut dikuncir, Nia bergaya bak model dengan latar pohon kurma.

“New year. New feels. New chances. Same dreams, “ tulis Nia dalam caption.

Perutnya yang jadi sorotan dikomentari warganet seperti berikut.

“Semoga saat gue udah punya 3 org anak, perut gue sekecil itu. AMIN, “ sebut @free.dom.life1.

“Perut 3 anak, “ ujar @trimakasihh.

“Slim weyh hihi, “ ucap @faraliamusa_