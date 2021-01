Bea Cukai Kalbagsel Setor 127,61 Persen dari Target Penerimaan 2020

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Terpaan pandemi covid-19 tidak menyurutkan kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan (Kanwil DJBC Kalbagsel) beserta 5 Satuan Kerja di wilayahnya yakni KPPBC TMP B Banjarmasin, KPPBC TMP C Kotabaru, KPPBC TMP C

Palangka Raya, KPPBC TMP C Sampit dan KPPBC TMP C Pangkalanbun untuk optimal mengumpulkan pundi-pundi penerimaan negara.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalbagsel, HB Wicaksono melalui rilisnya, Jumat (8/1/2021) mengatakan dalam berbagai kesempatan terus mendorong jajarannya target penerimaan yang ditetapkan, tidak hanya untuk dicapai, namun untuk dilampaui.

"Meski tidak mudah dan banyak tantangan, terlebih saat perekonomian Indonesia menghadapi masa sulit akibat pandemic covid-19 ini," ungkapnya.

Akhir tahun 2020, Bea Cukai Kalbagsel berhasil merealisasikan sebesar 127,61 persen dari target

APBN 2020 sebesar 145,18 miliar rupiah, dengan total penerimaan sebesar 185,27 miliar rupiah yang terdiri dari penerimaan Bea Masuk senilai Rp.49,73 miliar, penerimaan Cukai senilai Rp 1,49 miliar dan penerimaan Bea Keluar senilai Rp 134,05 miliar.

Di kesempatan itu, HB Wicaksono menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pelaku usaha, pengguna jasa dan stakeholder atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban kepada negara, yang

berdampak positif dalam mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Terima kasih kepada seluruh pegawai Bea Cukai Kalbagsel atas dedikasi dan kerja kerasnya di tahun 2020, sehingga target penerimaan tercapai bahkan terlampaui. Kita akan terus bekerja cerdas dan bersinergi dengan instansi lain untuk mengumpulkan pundi-pundi negara demi kesejahteraan bangsa," ujar Wicaksono

Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data, Arif Setiawan menyatakan, capaian penerimaan Bea Cukai Kalbagsel merupakan kontribusi dan effort optimal dari lima Satuan Kerja di wilayah Kanwil DJBC Kalbagsel.

Tak hanya itu, seperti tahun-tahun sebelumya Bea Cukai Kalbagsel juga mengumpulkan penerimaan di sektor Pajak.

Tahun 2020 ini Bea Cukai Kalbagsel berhasil mengumpulkan penerimaan di sektor pajak dengan total Rp.2,36 triliun, antara lain berupa PPN Impor