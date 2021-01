Yamaha Brand Terbaik Kategori Motor Sport GridOto Award

MT-15 (Best of Sport 150 cc Naked)

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPST.CO.ID - Line up motor sport Yamaha yang telah meramaikan market Tanah Air kian diakui sebagai yang terbaik dengan menyabet 5 penghargaan terbaik GridOto Award 2020.

Hal ini juga merupakan salah satu pembuktian pabrikan Yamaha sebagai brand terbaik di kategori motor sport yang produknya selalu unggulan dan inovatif.

Predikat terbaik diberikan di kelasnya masing-masing untuk YZF-R15, MT-15, MT-25 dan dua pendatang baru WR 155 R dan XSR 155.

yamaha indonesia

”Terima kasih untuk penghargaan GridOto Award 2020 untuk kategori sport. Ini merupakan salah satu bentuk kepercayaan publik terhadap kami. Dan menjadi motivasi kami untuk terus berinovasi di segmen sport untuk menghadirkan produk-produk sesuai keinginan konsumen Indonesia, dengan Completion of Sport,” papar Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA dan Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Keberadaan Yamaha R Series dikenal luas dan menjadi favorit pecinta Sport Fairing baik untuk harian maupun hobi.

Salah satunya YZF-R15 yang mengadopsi DNA R-Series yang memiliki sensasi berkendara ala Super Sport.

yamaha indonesia

Sedangkan MT Series yang populer dengan karakter "Master of Torque" memiliki penggemar tersendiri di Indonesia, dengan MT-15 dan MT-25 menjadi pilihan utama konsumen yang menyukai ketangguhannya dengan Torsi dan Tenaga.

Langkah Yamaha yang selalu ingin memenuhi kebutuhan konsumen diwujudkan dengan kehadiran WR 155 R dan XSR 155, yang menjadi segmen baru di tahun 2020.

yamaha indonesia

Mengusung tema The Real Adventure Partner, WR 155 R hadir dengan beragam keunggulan baik dari segi desain, fitur, maupun performa yang menjadikannya sebagai motor sport adventure terbaik di kelasnya.

Aktivitas berkendara di on road maupun off road kian menyenangkan ditaklukan dengan ketangguhan WR 155 R.