Song Hye Kyo Mainkan Drama Korea karya Penulis Descendants of the Sun, Usai 2 Tahun Vakum

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Song Hye Kyo akan kembali ke layar kaca. Song Hye Kyo akan bermain dalam drama Korea berjudul The Glory.

Ya, Drama serial The Glory karya penulis skenario Descendants of the Sun, Kim Eun Sook.

Nah, Hwa & Dam Pictures mengatakan, pada Jumat (8/1/2021), Song Hye Kyo mulai syuting perdana The Glory.

The Glory berkisah tentang seorang wanita yang mengalami kekerasan di sekolah.

Setelah lulus sekolah, dia berusaha membalas dendam.

Drakor The Glory bakal menjadi serial TV pertama Song sejak roman Encounter (2018).

Serta menjadi proyek baru penulis naskah Kim Eun-sook setelah fantasi The King: Eternal Monarch (2020).

Namun, Kim Eun Sook mendapatkan ulasan buruk dari penonton di rumah untuk penulisan drama serial terakhirnya itu.

The Glory menarik perhatian media karena mempertemukan kembali aktris dan penulis skenario sejak serial roman militer megahit Descendants of the Sun pada tahun 2016.

Hwa & Dam mengatakan, sutradara Ahn Gil-ho menggarap The Glory.