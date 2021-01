Sosok Pertama Kali Bocorkan Video Syur Gisel dan Nobu pada Wijin Diungkap pada Boy William

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kasus Video Syur 19 Detik membuat artis Gisella Anastasia dan Michael Yukinobu de Fretes alias Nobu jadi tersangka.

Namun, kasus mantan istri Gading Marten itu juga membuat nama Wijaya Saputra alias Wijin juga ikut terseret-seret.

Maklum, Wijin merupakan kekasih Gisel pasca bercerai dengan Gading Marten.

Nah, terkait video mesum Gisel dan Nobu ini, Wijin membocorkan sosok yang pertama kali menunjukkan video 19 detik tersebut.

Hal ini terungkap lewat video yang diunggah di kanal youtube Boy William, sabtu (9/1/2021).

Kasus video Syur Gisella Anastasia dan MYD belakangan begitu mencuri perhatian.

Diketahui video adegan ranjang tersebut dibuat pada tahun 2017 di Kota Medan dimana saat itu Gisel masih menyandang status istri dari Gading Marten.

Bocornya video masa lalu Gisel tersebut menimbulkan reaksi Wijin yang saat ini sedang menjalin hubungan serius bersama Gisel.

Wijin menceritakan perasaannya ketika melihat secara langsung video yang menampilkan aksi tak senonoh kekasihnya tersebut.

"My feeling ya gimana ya, yang pasti ada up and downnya lah, maksudnya ya balik lagi yang gua bilang sama lu (Boy) apapun yang gue rasain gua selalu talk to God," ungkap Wijin.