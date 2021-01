Bentuk Tubuh Nia Ramadhani Saat Kenakan Baju Ski Disorot, Cek Tampilan Istri Ardi Bakrie

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penampilan selebritis Nia Ramdhani lagi-lagi berhasil menjadi sorotan.

Ini karena bentuk tubuh yang dimiliki oleh istri konglomerat Ardi Bakrie tersebut.

Meski telah menjadi ibu dari ketiga anaknya, ibu Mikhayla Zalindra Bakrie itu masih saja sukses mempertahankan bentuk tubuhnya yang begitu langsing bak gadis remaja.

Tak heran jika kemampuan menantu Aburizal Bakrie dalam menjaga bentuk tubuhnya tersebut membuat ia menjadi sosok yang dielukan oleh para netizen.

Banyak dari mereka mencoba untuk mengikuti pola hidup dan nasehat yang acap kali dibagikan Nia melalui media sosial pribadinya.

Seperti yang terlihat melalui sebuah foto yang diunggah Nia di akun instagram pribadinya, @ramadhaniabakrie, Minggu (10/1/2021).

"Your experiences are what matter the most... #skiing2021," tutur Nia.

Dalam foto tersebut, wanita berusia 30 tahun ini terlihat tampil memukau dengan mengenakan pakaian ski berwarna hitam yang memperlihatkan dengan jelas lekuk tubuhnya.

Dengan mengenakan kacamata hitam, Nia berpose di atas tumpukan salju sambil menggeraikan rambut panjang yang semakin menyempurnakan penampilannya tersebut.

Sontak gaya trendi Nia ini langsung mendapat komentar dari warganet termasuk rekan sesama selebriti seperti Ayu Dewi dan Audy Item yang ikut mengagumi bentuk tubuhnya.