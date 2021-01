Jadwal Liga Italia Malam Ini Siaran Live RCTI, Roma vs Inter & Juventus vs Sassuolo Panaskan Serie A

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kelanjutan jadwal siaran langsung Liga Italia Serie A pekan 17 di RCTI dan Bein Sports berlanjut malam ini, Minggu (10/1/2021) dan Senin (11/1/2021) dini hari WIB.

Jadwal Liga Italia di RCTI malam ini akan menyuguhkan dua pertandingan Serie A yakni AS Roma vs Inter Milan dan Juventus vs Sassuolo.

Liga Italia malam ini akan dibuka pertandingan antara peringkat 2 Klasemen Liga Italia Inter Milan melawan peringkat 3 AS Roma.

Jadwal Liga Italia antara AS Roma vs Inter Milan adalah pada Minggu (10/1/2021) jam 18.30 WIB tayang melalui Live Streaming RCTI.

Pertandingan Liga Italia Serie A antara AS Roma vs Inter Milan memang tidak tayang di saluran TV (free to air), tapi khusus lewat Live Streaming RCTI.

Inter Milan juga baru menelan kekalahan di pekan 16. Melawan AS Roma jadi ujian berikutnya.

Melawat ke markas Sampdoria, tim asuhan Antonio Conte kalah 2-1 dari Sampdoria.

Sementara AS Roma baru menang 3-1 atas Crotone dan kini menempati ketiga klasemen, hanya terpaut tiga pon dari Inter Milan.

Terakhir, RCTI akan menayangkan pertandingan Juventus vs Sassuolo, pada Senin (11/12/2021) dinihari WIB.

Setelah menang dari pemuncak klasemen AC Milan di pekan sebelumnya, Juventus tentu dalam kepercayaan diri tinggi.