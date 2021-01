Jadwal Timnas U-19 Indonesia vs Sabadell Ujicoba TC di Spanyol, Tak Pasti Live TV Nasional & PSSI TV

Jadwal Timnas U-19 Indonesia vs Sabadell ujicoba di Spanyol digelar Senin (10/1/2021), belum tahu laga ini tayang via Siaran Langsung TV Nasional

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal ujicoba Timnas U-19 Indonesia vs Sabadell U-19 sesuai agenda yang beredar digelar Senin (11/1/2021). Belum diketahui apakah laga ini tayang via Siaran Langsung TV Nasional atau via Live Streaming PSSI TV.

Ini merupakan Laga ujicoba Timnas Indonesia U-19 di Spanyol dan berlaga dengan klub setempat yakni Sabadell U-19.

Timnas U-19 Indonesia vs Sabadell U-19 dijadwalkan menggelar laga uji coba perdana. Sampai saat ini belum didapat konfirmasi apakah laga ini tayang via Siaran Langsung TV Nasional atau via Live Streaming PSSI TV.

Duel timnas Indonesia U-19 vs Sabadell U-19 akan berlangsung di Spanyol.

Tanggal main tersebut mundur dari jadwal tim asuhan Shin Tae-yong sebelumnya.

Awalnya, timnas U19 Indonesia meladeni Gimnastic Tarragona pada 3 Januari 2021 lalu.

Tetapi, diundur ke 7 Januari 2021. Kemudian, timnas U19 Indonesia sejatinya bakal melakoni uji coba pada 5 Januari 2021 melawan Lleida Esportiu U19. Namun, jadwal tersebut ditunda dengan alasan yang tak jelas.

Hingga saat ini, uji coba belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu update dari tim lawan.

Skuad timnas U-19 Indonesia saat menjalani Pemusatan Latihan (TC) di Kota Split, Kroasia. (Media PSSI)

PSSI pun menjelaskan maksud tetap memberangkatkan Bagas Kaffa dkk ke Negeri Matador itu.

"Di samping untuk pemusatan latihan (TC) dan sparring di Spanyol, PSSI juga memandang perlu untuk menjaga mental dan psikologis anak-anak timnas U-19," kata Plt Sekjen PSSI, Yunus Nusi, dikutip dari situs PSSI.