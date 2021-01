Jelang PON Papua,  Pelatih Gulat Kalsel Terus Cari  Atlet Terbaik

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Para atlet gulat Kalimantan Selatan sepertinya harus terus berlatih keras agar dapat diberangkatkan ke PON XX Papua nanti. Pasalnya saat ini belum ada nama resmi para atlet yang akan mewakili kalsel di ajang tersebut.

Saat ini para atlet pun tengah berlatih keras agar cabang ini bisa menambah perolehan medali di ajang PON tersebut seperti pada PON sebelumnya.

Satu pelatih gulat Kalsel, Zulhaidir mengungkapkan tim gulat saat ini terus melakukan pelatihan.

"Kemarin pada Pra PON kita dapat dua emas. Dari 9 kelas yang akan kita turun mereka para atlet dibayangi tim sparing," ucap atlet kenamaan Banua ini.

Nantinya jika tim sparing ini bisa menjatuhkan tim inti tak menutup kemungkinan justru mereka akan maju dan dikirim ke PON nantinya. Pasalnya hingga kini pihaknya belum menentukan nama atlet yang akan dikirim.

"Kita belum ada by name, biasanya tiga bulan menjelang PON baru ada by name," ucap Zulhadir yang saat ini juha sebagai PNS di Dinas Pemuda dan Olahaga Kalimantan Selatan ini.

Menurutnya hingga saat ini pihaknya masih mencari atlet gulat terbaik dan atlet pun harus berkompetisi dimana jika ada jiwa berkompetisi dan jiwa itu keluar maka akan mendapatkan atlet yang terbaik.(Banjarmasinpost.co.id/irfani)