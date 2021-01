LINK Live Streaming RCTI AS Roma vs Inter Milan Liga Italia di TV Online Bein Sports 2, Sanchez Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Roma vs Inter Milan di laga lanjutan Liga Italia via Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2, Minggu (10/1/2021) WIB. Alexis Sanchez main.

Siaran Langsung duel Liga Italia antara AS Roma vs Inter Milan pukul 18.30 WIB via Live Streaming TV Online RCTI +. Jadi momen jaga Klasemen Liga Italia dari Juventus dan AC Milan.

Link Live Streaming Roma vs Inter Milan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain saat ini, Alexis Sanchez starter.

Duel AS Roma vs Inter Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports dan RCTI +. Laga ini jadi momen jaga Klasemen Liga Italia dari AC Milan dan Juventus.

Baca juga: Susunan Pemain Man City vs Birmingham Piala FA Live Bein Sports 1, Sergio Aguero Main

Baca juga: Susunan Pemain Juventus vs Sassuolo di Liga Italia, Cristiano Ronaldo Main

Baca juga: Prediksi Chelsea vs Morecambe di Piala FA, Cek Head to Head Kedua Tim

Laga ini sendiri sangat krusial karena dapat menentukan pemuncak Klasemen Liga Italia yang sangat dinamis.

Posisi tujuh besar dalam daftar klasemen Liga Italia sementara memang dinamis dengan potensi saling salip masing-masing tim.

Posisi Milan dan Juventus juga terancam jika kedua tim ini tak berhasil menang atau meraih hasil imbang.

Jika Milan takluk dan Inter menang atas Roma, maka pasukan Antonio Conte akan menyalip skuad Stefano Pioli.

Fakta unik tercipta jelang duel AS Roma vs Inter berdasarkan catatan rekor pertemuan kedua tim.

Pasalnya, lima pertemuan terakhir Roma vs Inter selalu berakhir dengan skor imbang atau seri.