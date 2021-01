Serial Heirs of The Night Season 2 Tayang di NET, Ceritanya Lebih Menegangkan

Serial Heirs of the Night Season 2 hadir kembali di NET dan ditayangkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 08.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Serial Heirs of the Night hadir kembali di NET dan ditayangkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 08.00 WIB.

Ya, Serial Heirs of the Night yang mulai tayang di NET pada Sabtu (9/1/2021) adalah Heirs of the Night Season 2.

Kelanjutan serial Heirs of the Night juga menjadi cerita yang ditunggu penggemar dan pemirsa setia NET.

Bukan hanya kalangan milenial, serial Heirs of the Night juga ditunggu penonton keluarga muda.

"Kami berharap program-program persembahan NET, diantaranya serial Heirs of the Night, bisa terus mendapat tempat di hati pemirsa," kata Yeni Anshar, Direktur Programming NET.

Musim pertama serial Heirs of the Night menyuguhkan pertarungan mendebarkan antara Pewaris (The Heirs) melawan Topeng Merah.

Di season keduanya, serial Heirs of the Night berlanjut pada petualangan baru.

Dikisahkan dalam Heirs of the Night Season 2, keseimbangan dunia manusia dan klan sedang dipertaruhkan.

Jika kegelapan menang, manusia akan berubah menjadi Klan Bayangan dan dunia akan diliputi kesuraman.

Mengambil setting tahun 1889, Heirs of the Night bercerita tentang klan penghisap energi di Eropa.

Pertempuran antarklan membuat mereka berada di ambang kepunahan, dari yang awalnya berjumlah 13 klan, hingga akhirnya tersisa 5 klan saja yang bertahan.

Keadaan tersebut memaksa seluruh anggota klan yang tersisa menyatukan kekuatan.

Masing-masing klan memiliki kekuatan istimewa, mulai membaca pikiran, menahan benda suci, bicara dengan binatang, hingga memanipulasi cuaca.

