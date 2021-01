VIDEO Pajak Rokok di Kalsel Sumbang Rp 225 Miliar Lebih di Tahun 2020

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pajak rokok memberi kontribusi yang dinilai lumayan untuk Provinsi Kalimantan Selatan.

Disebutkan Kabid Pengelolaan Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, H Rustamaji, Minggu (10/1/2021), pada 2020 capaian realisasi pajak rokok untuk Tahun Anggaran 2021 sebagaimana target yang telah ditetapkan sebesar 81,87 persen. "Untuk 2020 target yang ditetapkan Rp 275 miliar telah tercapai Rp 225 miliar lebih," beber Rustamaji.

Masih belum tercapai 100 persen, menurutnya, dikarenakan penerimaan pada Triwulan III 2020 akan dibayarkan di Triwulan I 2021.

Dijelaskannya, kondisi ini disebabkan proses regulasi dan laporan administrasi pembayaran saat-saat injurie time/akhir tahun.

Sedangkan prediksi penerimaan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana ketetapan sementara yang disajikan oleh Kemenkeu berkisar Rp 285 miliar lebih. Perhitungan ini akibat adanya kenaikan cukai roko tahun 2021.

Adapun bagi hasil Pajak Rokok ini akan disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70 persen berdasarkan jumlah penduduk yang di alokasikan untuk program kesehatan di Kewilayahan.

"Daerah hanya akan menerima bagi hasil. Penetapan naik tidaknya pajak cukai rokok tetap kewenangan di pusat," kata dia.

Sementara itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan (Kanwil DJBC Kalbagsel) beserta 5 Satuan Kerja di wilayahnya, yakni KPPBC TMP B Banjarmasin, KPPBC TMP C Kotabaru, KPPBC TMP C Palangka Raya, KPPBC TMP C Sampit dan KPPBC TMP C Pangkalan Bun untuk senantiasa berupaya optimal dalam mengumpulkan pundi-pundi penerimaan negara.

Akhir tahun 2020, berhasil merealisasikan sebesar 127,61 persen dari target APBN 2020 sebesar Rp 145,18 miliar, dengan total penerimaan sebesar Rp 185,27 miliar.

Terdiri dari penerimaan Bea Masuk senilai Rp 49,73 miliar, penerimaan Cukai senilai Rp 1,49 miliar dan penerimaan Bea Keluar senilai Rp 134,05 miliar.

(Banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda)