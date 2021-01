Bagian Tubuh Syahrini dan Ibu Reino Barack yang Kembaran, Lihat Kuku Reiko

via Tribunjatim

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Syahrini memamerkan anggota bagian tubuhnya yang memiliki kesamaan dengan Reiko Barack, ibunda dari Reino Barack.

Setelah menikah dengan Reino Barack, Syahrini memang memiliki kedekatan yang cukup dalam dengan ibu mertuanya tersebut.

Terbukti beberapa kali penyanyi yang terkenal dengan berbagai jargonnya tersebut acap kali memamerkan perlakuan sang mertua yang nampak begitu menyayangi dirinya.

Bak putri kandung sendiri, Istri dari Rosano Barack tersebut tak segan - segan menunjukan perhatiannya kepada Syahrini.

Baca juga: Mau Nikahi Gisel Meski Terjerat Video Syur, Wijin Bicara Area Tubuh Kekasih yang Suka Dilihatnya

Baca juga: Dulu Foto Pernikahannya dengan Ariel NOAH Bikin Heboh, Ini Nasib Putri Jamila Kini

Hampir 2 tahun menjalani rumah tangga, hubungan Syahrini dengan wanita berkebangsaan Jepang tersebut kian hari kian semakin kompak.

Seperti yang terlihat melalui unggahan di story instagram Ices, Minggu (10/1/2021) pelantun lagu sesuatu itu memamerkan bagian kukunya yang dicat kembar merah dengan Reiko Barack.

"Matchy matchy with my mother in law," tulis Inces.

Nampak pasangan mertua dan menantu itu memamerkan kuku mereka yang kembar di tengah suasana makan malam keluarga.

Sebelumnya Inces juga sempat memamerkan keakraban yang dimilikinya dan sang mertua yang baru saja melakukan shopping bersama.

Lewat unggahan story Syahrini yang dibagikan kembali oleh akun fanbase @official_syrb, Rabu (23/12/2020) terlihat Syahrini dan Reiko sedang menghabiskan waktu berbelanja bersama dan dilanjutkan dengan minum kopi.