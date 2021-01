Jadwal Coppa Italia : Masuk Babak 8 Besar, AC Milan Siap Berlaga Melawan Torino

Gelandang AC Milan asal Spanyol Brahim Diaz melakukan selebrasi setelah mencetak gol dalam pertandingan sepak bola Grup H Liga Eropa UEFA AC Milan vs Celtic pada 3 Desember 2020 di stadion San Siro di Milan.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ajang Coppa Italia kini sudah memasuki babak delapan besar.

Delapan pertandingan bergengsi akan dimulai dari Rabu (13/1/2021) hingga Jumat (15/1/2021) secara berturut.

Kemudian ada dua pertandingan yang dilangsungkan pada Rabu (20/1/2021) dan Jumat (22/1/2021) pekan depan.

Beberapa pertandingan bergengsi delapan besar Coppa Italia seperti AC Milan vs Torino, Fiorentina vs Inter hingga Juventus vs Genoa.

Berikut Jadwal Delapan Besar Coppa Italiam :

Rabu, 13 Januari 2021

Pukul 02.45 Wib

AC Milan vs Torino

Pukul 21.00 Wib

Fiorentina vs Inter Milan