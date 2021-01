Meriah Penutupan Garden Festival 2021 di Q Mall Banjarbaru, Gebyar Diskon Semua Item Tanaman Hias

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Berakhir sudah kegiatan Garden Festival 2021. Acara di hari ketiga memang benar meriah. Karena hari terakhir tersebut para participant banyak membuka kran diskon dan perbanyak promo.

Ada yang buy one get one, ada yang tanaman serba Tp 15 ribu, ada yang pot gerabah beli Rp 100 ribu dapar 4 pot, ada pula yang diskon sampai 25 persen.

"Malahan seperti Zee garden sendiri ngediskon 50 persen untuk all item tanaman nya," kata penggagas acara dari ZeeGarden, Tonni, kepada BPost, Senin (11/1/2021).

Diceritakan Tonni, kemaren ketika penutupan iacaranya benar-benar seru dan gila-gilaan.

"Pengunjung Alhamdulillah semakin membeludak tidak hanya dari Banjarbaru, Banjarmasin dan Martapura malahan ada yang datang dari banua lima, Tanjung, Tanbu, Kotabaru bahkan ada yang dari Kapuas dan Palangkaraya Kalteng," urai Tonni.

Dalam accra penutupan, acara di isi dengan panggung hiburan dan di isi oleh band akustik Dennis and friends.

"Malam nya lebih seru dan ramai lagi selain karena promo yang besar-besaran. Ada juga gelaran Lelang tanaman hias koleksi yang dimiliki oleh para peserta pameran. Mulai dari jenis monstera deliciosa, philodendron kaktus ukuran jumbo, calathea sampai pot gerabah ukuran besar, " urainya.

Acara ditutup dengan pembagian piagam kepada seluruh partisipan dan partner event dilanjutkan dengan foto bersama. Ditutup kembali dengan penampilan yang apik oleh band akustik Dennis n friends.

ZeeGarden bersama Q Mall selaku pihak penyelenggara menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan dan seluruh event partner dan BLost selaku media partner.

"Karena berkat support dan dukungannya event garden festival 2021 ini dapat terselenggara dengan lancar dan sukses. Dan memohon maaf apa bila terdapat kekurangan selama jalannya acara. Semoga kita dapat bekerjasama di event selanjutnya," ujarnya.

