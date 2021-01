Potret Mesra Febby Rastanty dan Abidzar Al-Ghifari Disorot, Putra Uje Picu Reaksi Umi Pipik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Serius terjun di dunia hiburan tanah air, Abidzar Al-Ghifari putra sulung mendiang Ustadz Jefri Al Buchori dan Umi Pipik Didapuk menjadi pemeran utama sebuah film bersama Febby Rastanty.

Putra Uje tersebut didaulat menjadi pemeran utama Film Balada si Roy yang diangkat dari salah satu novel legendaris dengan judul sama karya Gol A Gong yang populer pada era 80 - 90'an.

Abidzar dan Febby Rastanty dipercaya memerankan dua tokoh penting dalam film yang disutradarai oleh Fajar Nugros dan Susanti Dewi sebagai produser.

Adapun Film Balada si Roy sendiri berkisah tentang sosok anak muda bernama Roy yang menjadi pujaan remaja dan memiliki hobi berpetualang serta menaiki gunung.

Selain menyajikan romansa, film ini juga sarat akan kisah persahabatan, pertentangan, dan arti sebuah pengorbanan.

Menjalani proses syuting hari pertama, Febby Rastanty yang berperan sebagai Ani membagikan potret mesranya bersama Abidzar Al-Ghifari yang berperan sebagai Roy lewat instagram pribadinya, Minggu (10/1/2021).

Dalam unggahan tersebut Febby dan Abidzar terlihat tampil serasi dengan mengenakan riasan ala tahun 80'an yang disesuaikan dengan alur kisah film tersebut.

Febby dan Abidzar tampil dengan mengenakan seragam anak SMA dan rambut mereka yang bergelombang sesuai trend remaja pada era itu.

Nampak juga Febby Rastanty berpose dengan menyandarkan kepalanya di pundak Abidzar yang memeluknya dari belakang.

"1st day of shoot. Wish us luck guys @abidzar73 @filmbaladasiroy (@bojvoyej )," tulis dara yang santer dikabarkan dekat dengan Verrell Bramasta tersebut.