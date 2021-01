Terjun di Kancah Balapan MotoGP E-sport, Pemuda Banjarbaru Kalsel Ini Harumkan Indonesia

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Indonesia memang tidak pernah sekalipun mengirimkan pembalapnya di ajang MotoGP.

Namun, Indonesia bisa ikut berkompetisi walau melalui virtual lewat gamer Esport MotoGP asal Banjarbaru, Putut Maulana.

Nama Putut Maulana atau Moe memang telah mendunia. Dia berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah Esport dunia, khususnya MotoGP.

Sudah beberapa kali musim balapan pria kelahiran Banjarmasin 28 Oktober 1989 ini ikut balapan di MotoGP Esport.

Bahkan di musim 2018, Moe bahkan sempat tembus sampai semifinal MotoGP Esport Championship.

Kemudian setahun berikutnya dia menempati posisi delapan dan berstatus gamer MotoGP Esport dari tim satelit LCR Honda.

Total tiga kali Best of the Rest of the World 2018, 2019, 2020 di MotoGP Esport dia raih.

Paling membanggakan, ia satu-satunya gamer asal Indonesia pada kategori Rest of The World. Dua kontestan lain dari kategori ini datang dari Australia dan Brasil.

Lalu bagaimana kisahnya hingga dia bisa balapan dengan para Esport dunia di MotoGP ini berikut kisahnya. Banjarmasin post.co.id/Khairil rahim