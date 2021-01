Epic High Dijadwalkan Comeback 18 Januari, Boyong 10 Musisi, Zico, CL, hingga B.I Eks Leader iKon

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar gembira bagi pecinta musik Korean hiphop, Epic High segera comeback dalam waktu dekat.

Setelah vakum kurang lebih empat tahun, Epic High yang resmi bergabung di William Morris Endeavour (WME) Entertainment dijadwalkan comeback pada 18 Januari 2021 pukul 16.00 WIB.

Pengumuman comeback dibagikan member Epic High, Tablo di akun Instagram miliknya @blobyblo, Senin (11/1/2021).

Di postingan itu, Tablo membagikan foto Epic High yang berada di bagian atas, kemudian tersusun di bawahnya foto 10 musisi lainnya yang turut terlibat.

Epik High’s 10th studio album Epik High Is Here. Part 1 of the double album will be released 1/18/2021 6PM KST," tulis Tablo pada postingannya.

Album terbaru itu menjadi album ke-10 yang bertajuk Epik High is Here.

Zico (tribunnews)

Dilansir Allkpop, di album terbaru, eks asuhan YG Entertainment memboyong 10 musisi mulai dari Zico serta CL yang terlibat dalam lagu Rosario, hingga sederet musisi lainnya seperti Heize, Nucksal, Kim Sawol, Changmo, G.Soul, Woo Woo-jae, dan Miso.

Tak hanya itu, album terbaru Epik High juga akan melibatkan B.I mantan leader iKon.

Hal itu menjadi kesempatan resmi comeback B.I dalam bermusik dan sebagai solois setelah keluar dari iKON dan YG Entertainment.

Album Epik High is Here akan memiliki 10 lagu yakni Lesson Zero, Rosario, Based on a True Story, Acceptance Speech, Leica, In Self-Defence, True Crime, Social Distance 16, End of the World, dan Wish You Were.

Unggahan pengumuman tersebut berhasil menarik perhatian penggemar.

@cbgirl93: Oh my goodness