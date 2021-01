Bank Kalsel Fokus Spin Off Unit Usaha Syariah

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank Kalsel berupaya terus berkembang pada 2021. Dan tahun ini, perusahaan masih tetap fokus terhadap upaya Spin Off Unit Usaha Syariah.

Hal di atas disampaikan Direktur Utama Bank Kalsel, Agus Syabarrudin, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

“Apapun model spin off yang nantinya menjadi pilihan Bank Kalsel, baik organik maupun non organik, pengembangan kinerja harus dilakukan secara atraktif mengingat sesuai ketentuan OJK Unit Usaha Syariah harus spin off pada tahun 2024," ujar Agus.

Jadi, Bank Kalsel Syariah berupaya repositioning market menjadi bank of choice atau bank pilihan bagi masyarakat Kalimantan Selatan alias bank urang Banua.

Bank Kalsel mewujudkannya melalui upaya strategis, baik dalam bentuk koordinasi terhadap pemegang saham, riset pasar, kajian-kajian akademis, dan lainnya. Harapannya, spin off unit usaha syariah dapat terlaksana dengan baik.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank yang akan menjalankan proses spin off adalah ketika telah mencapai 50 persen dari total aset bank induknya atau telah beroperasi selama 15 tahun sejak berlakunya undang - undang.

Jadi, sebelum tahun 2023, semua Unit Usaha Syariah milik bank konvensional harus melakukan pemisahan kepemilikan dari induknya, atau yang lebih dikenal dengan spin-off.

Hal ini merupakan salah satu usaha untuk mempercepat pertumbuhan pangsa pasar bank syariah di Tanah Air.

(Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)