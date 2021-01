B.I Eks Leader iKon Comeback di Album Epick High, Fans Salah Fokus Hoodie B.I di Teaser Line Up

BANJARMASINPOST.CO.ID - Eks leader iKON, Kim Hanbin atau familiar dengan nama panggung B.I akan kembali ke industri hiburan Korea Selatan.

Setelah hengkang dari YG Entertainment dan iKON, banyak penggemar yang menantikan B.I kembali berkarier.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, B.I masuk dalam line up 10 musisi yang berkolaborasi di Album Epic High terbaru bertajuk Epik High Is Here.

Kolaborasi tersebut menjadi comeback pertama B.I dalam kurun waktu satu setengah tahun pasca meninggalkan dari YG Entertainment dan iKON.

Sebelumnya, pada Senin (11/1/2021), Tablo Epik High mengungkapkan Lineup untuk album mereka, yang menampilkan B.I.

Selain B.I, musisi lainnya yang turut andil dalam full album tersebut adalah G-Soul, CL, Heize, Zico, Nucksal, Kim Sawol, Woo, Changmo, dan Miso.

Full album ke-10 Epic High Is Here Part 1 akan dirilis pada 18 Januari 2021.

B.I sebelumnya memutuskan untuk keluar dari YG Entertainment dan iKON pada Juni 2019 karena isu narkoba.

Namun kasus tersebut tidak terbukti, ia dinyatakan tidak bersalah dan negatif dari narkoba, sehingga kasusnya sudah dihentikan.

Dan yang paling menarik perhatian penggemar, adalah hoodie yang dikenakan mantan personil iKON tersebut.