Jadwal Liga Inggris Malam Ini Live Net TV & Mola TV, Man City vs Brighton & Villa vs Tottenham

Jadwal Liga Inggris Malam Ini Live Net TV dan Live Streaming Mola TV, Manchester City vs Brighton dan Aston Villa vs Tottenham Hotspurs

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Premier League (EPL) via Live Streaming Net TV dan Live Streaming TV Online Mola TV akan kembali berlangsung Kamis (14/1/2021).

Liga Inggris malam ini akan menyajikan laga Manchester City vs Brighton pukul 01.00 WIB dan pukul 03.15 WIB ada Aston Villa vs Tottenham Hotspurs via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming TV Online Net TV.

Jadwal Liga Inggris antara Manchester City vs Brighton dan Aston Villa vs Tottenham Hotspurs ini jadi sorotan.

Laga ini menjadi penting karena bisa mengubah posisi puncak Klasemen Liga Inggris yang saat ini dihuni Manchester United.

Baca juga: PSG vs Barcelona Live SCTV, Jadwal 16 Besar Liga Champions, Juventus, Liverpool, Real Madrid Main

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Fiorentina vs Inter Milan di Coppa Italia Live TVRI, Lukaku Starter

Baca juga: SESAAT LAGI Ahsan/Hendra Main Live Streaming Thailand Open 2021 di TVRI, Greysia/Apriani Berlangsung

Baca juga: Manchester United Pimpin Klasemen Liga Inggris Setelah Kalahkan Burnley lewat gol Paul Pogba

Sementara itu di pekan 18, juga akan tersaji Manchester City vs Brighton serta Arsenal vs Crystal Palace.

Bagi Arsenal, ini adalah kesempatan untuk melanjutkan trend positif dimana pasukan Mikel Arteta sudah 4 kali menang secara berutun sejak mengalami kekalahan dari Manchester City.

Terbaru Arsenal memetik hasil positif mengalahkan Newcastle United di putaran 3 Piala FA.

Liga Inggris akan tayang di TV Online Mola TV dan dua pertandingan disiarkan langsung melaluli saluran TV Net TV setiap pekannya.

Gelandang Belgia Manchester City Kevin De Bruyne (kiri) bersaing dengan gelandang Portugis Manchester United Bruno Fernandes selama pertandingan sepak bola leg pertama semifinal Piala Liga Inggris antara Manchester United dan Manchester City di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 6 Januari 2021. (PETER POWELL / POOL / AFP (PETER POWELL / POOL / AFP))

Lockdown

Pekan 18 dan 19 Liga Inggris Premier League akan digulirkan di tengah kondisi lockdown Negeri Elisabeth.