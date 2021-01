Nikita Mirzani Pernah Jadi Sekretaris Perusahaan Batu Bara : Ngurusin Kontrak ke Kalimantan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebelum terkenal seperti sekarang, Nikita Mirzani harus menempuh hidup penuh liku.

Perempuan berusia 34 tahun ini mengawali kariernya sebagai sekretaris di sebuah perusahaan batu bara.

"Kerja di perusahaan batu bara jadi sekretaris nama PT-nya tuh Cempaka Buana. Jadi yang ngurusin kontrak, cek-cek batu bara, ke Kalimantan, Batulicin, Banjarmasin," ujar Nikita Mirzani dalam video terbaru Abdel Achrian, Selasa (12/1/2021).

Nikita Mirzani akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai sekretaris karena merasa terlalu banyak waktunya yang terbuang.

Baca juga: Tak Direstui Mertua, Arie Keriting Nekat Nikahi Indah Permatasari : Tidak Ada Maaf

Baca juga: Billy Syahputra dan Dinar Candy Basah-basahan, Balon Fdj Pecah Ditangkap Pacar Amanda Manopo

Pada saat bersamaan, ibunya tengah menjalani perawatan intensif di UGD RS Pelni.

Nikita Mirzani juga menceritakan awal mula ia bisa masuk ke dunia televisi.

Nikita Mirzani dan Siva Aprilia berbincang dewasa. DJ Siva Aprilia mengaku pernah membuat video syur dengan kekasihnya, Kamis (31/12/2020). (Capture YouTube Crazy Nikmir REAL)

Ketika sedang menemani ibunya di rumah sakit, Niki menonton acara Jika Aku Menjadi Trans TV.

Ia lalu iseng mendaftar untuk menjadi bintang tamu di acara tersebut.

Niki akhirnya bisa memulai debutnya di layar kaca. Tak lama setelahnya, Nikita Mirzani kembali ikut mendaftar dalam acara Take Me Out.

Dari acara perjodohan itu, namanya mulai dikenal luas karena vokalnya yang lantang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul sebelum-terkenal-nikita-mirzani-awali-kariernya-sebagai-sekretaris-di