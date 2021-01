Postingan Arie Kriting dan Indah Permatasari Soal Pernikahan Disorot, Tissa Biani Ucap Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasangan yang baru saja menikah komika Arie Kriting dan artis Indah Permata Sari menuai polemik. Ibunda Indah Permatasari dikabarkan tak menyetujui pernikahan tersebut.

Dua sejoli membagikan momen pernikahan mereka di akun Instagram masing-masing.

Meski tak direstui, pada potret yang diunggah keduanya tampak melepaskan senyum bahagia telah sah menjadi sepasang suami istri.

Sejumlah selebritis tanah air menyematkan ucapan selamat kepada Indah dan Arie. Seperti yang nampak pada postingan Indah Permatasari @indahpermatasi.

Baca juga: Tabiat Asli Ahok BTP Diungkap Puput Nastiti Devi, Feni Rose : Emosian Orangnya?

Baca juga: Jadi Tersangka Video Syur Gisel, Nobu Ucap Rasa Sayang Tapi Syok Ditanya Soal Menikah

@lunamaya: Congrats @indahpermatas

@tissabiani: OMGGG HAPPY WEDDING

@naziracnoer: You guys look so happy my heart melts.

@wanda_haraa: Congratulations syng

@benjoshua_r: wahhh indah& @arie_kriting selamat

@syifahadjureal: congrats ka indah dan ka arie!!

Baca juga: Peristiwa Ayu Ting Ting Dijambak Abdul Rozak Terekam, Kekasih Adit Jayusman Debat Soal Umur

@silviaanggraini29: MasyaAllah selamat indah