Susunan Pemain Arsenal vs Crystal Palace di Liga Inggris Live Mola TV, Tak Live Net TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Arsenal vs Crystal Palace di Liga inggris, Jumat (15/1/2021) WIB via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Peringkat 11 Arsenal akan menjamu peringkat 13 Crystal Palace di Emirates Stadium pada pekan ke-18 Premier League 2020/21, Jumat (15/1/2021).

Arsenal selalu menang dalam empat laga terakhirnya.

Arsenal berturut-turut menumbangkan Chelsea 3-1, menjinakkan Brighton 1-0, dan menghantam West Brom 4-0.

Setelah itu, pasukan Mikel Arteta menaklukkan Newcastle di putaran ketiga FA Cup.

Arsenal mengalahkan Newcastle 2-0 melalui gol-gol extra time Emile Smith Rowe dan Pierre-Emerick Aubameyang.

Arsenal saat ini seolah tak bisa dihadang.