Jadwal Liga Inggris Pekan 19 Malam Ini Live Mola TV, Fulham vs Chelsea & Liverpool vs Man United

Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola Tv, Fulham vs Chelsea jelang Liverpool vs Manchester United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Premier League (EPL) via Live Streaming Mola TV akan kembali berlangsung Sabtu (16/1/2021) dini hari atau malam ini, jelang laga Liverpool vs Manchester United di pekan ini via Live Streaming Net TV.

Liga Inggris malam ini akan menyajikan laga Fulham vs Chelsea pukul 03.00 WIB via Live Streaming TV Online Mola TV dan Live Streaming TV Online.

Jadwal Liga Inggris antara Liverpool vs Manchester United saat ini jadi sorotan dan ditayangkan Live Streaming Net TV. Pasalnya keduanya akan membuktikan siapa yang lebih pantas di Klasemen Liga Inggris.

Laga ini menjadi penting karena bisa mengubah posisi puncak Klasemen Liga Inggris yang saat ini dihuni Manchester United. Sebelum ini, Liga Inggris terlebih dulu menayangkan duel Fulham vs Chelsea.

Lockdown

Pekan 18 dan 19 Liga Inggris Premier League akan digulirkan di tengah kondisi lockdown Negeri Elisabeth.

Ancaman penundaan sempat menghantui, lantaran Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, pada Senin (4/1/2021) kemarin sudah mengumumkan negara itu melakukan lockdown selama tujuh pekan ke depan karena Covid-19.

Namun jalannya kompetisi Liga Inggris Premier League dimana laga Liverpool vs Manchester United sudah menanti di depan mata tampaknya bakal terus berjalan.

Jadwal Liga Inggris antara Liverpool vs Manchester United adalah pada pekan 19, Minggu 17 Januari 2021 mendatang.

Akibat lockdown di Inggris, kompetisi sepak bola kategori amatir dan semi-profesional di Inggris sebenarnya langsung ditangguhkan untuk sementara waktu.