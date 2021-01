Prediksi & Live Streaming Lazio vs AS Roma di Derby Liga Italia di TV Online RCTI & beIN Sports 2

Prediksi & Live Streaming Lazio vs AS Roma di Derby Della Capitale Liga Italia di TV Online RCTI & beIN Sports 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Lazio vs AS Roma di laga lanjutan Liga Italia, Sabtu (16/1/2021) WIB via Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI.

Siaran Langsung Derby Della Capitale Liga Italia antara Lazio vs AS Roma via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan RCTI ini mulai pukul 02.45 WIB. Momen jaga Klasemen Liga Italia dari Juventus, Inter Milan dan AC Milan.

Link Live Streaming Lazio vs AS Roma bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini.

Duel Derby Della Capitale Lazio vs AS Roma di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2. Laga untuk jaga Klasemen Liga Italia dari Juventus, Inter Milan dan AC Milan

AS Roma mempunyai peluang untuk menembus posisi 2 klasemen Liga Italia 2020/2021 mengingat Inter Milan akan melakoni laga big match melawan Juventus.

Situasi ini membuat Giallorossi sedikit lebih diunggulkan ketimbang Lazio dalam laga nanti.

Hingga pekan 17, Lazio masih tertahan di posisi 8 klasemen sementara dengan 28 poin hasil dari 8 kali menang, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah.

Hasil ini kurang maksimal bagi Biancocelesti yang musim lalu finis di posisi 4 klasemen akhir Serie A.

Meskipun masih tercecer di papan tengah klasemen Serie A sementara, namun Lazi mampu meraih hasil yang maksimal dalam 5 pertandingan terakhirnya, yakni meraih 3 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kali kalah.

Modal tersebut cukup menjadikan skuad asuhan Simone Inzaghi lebih percaya diri jelang melawan AS Roma.