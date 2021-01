Jadwal Liga Inggris Live Net TV & Mola TV, Liverpool vs Man United, Tottenham, City & Arsenal Main

Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola Tv, Liverpool vs Manchester United, Tottenham, Arsenal dan Manchester City

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Premier League (EPL) via Live Streaming Mola TV akan kembali berlangsung Sabtu (16/1/2021) atau malam ini, jelang laga Liverpool vs Manchester United di pekan ini via Live Streaming Net TV.

Liga Inggris malam ini akan menyajikan laga Fulham vs Chelsea pukul 00.30 WIB via Live Streaming TV Online Mola TV dan Live Streaming TV Online. Sedangkan malam ini Tottenham Hotspurt, Manchester City dan Arsenal yang main.

Jadwal Liga Inggris antara Liverpool vs Manchester United saat ini jadi sorotan dan ditayangkan Live Streaming Net TV. Pasalnya keduanya akan membuktikan siapa yang lebih pantas di Klasemen Liga Inggris.

Laga ini menjadi penting karena bisa mengubah posisi puncak Klasemen Liga Inggris yang saat ini dihuni Manchester United.

Jadwal Liga Inggris malam ini di Net TV akan dibuka pertandingan Leeds United vs Brighton yang berlangsung Sabtu 16 Januari 2021 jam 22.90 WIB.

Laga penguasa Klasemen Liga Inggris saat ini, Liverpool melawan Manchester United jelas akan jadi sorotan utama.

Para pemain Tottenham Hotspur merayakan gol yang dicetak Alfie Devine saat melawan Marine pada babak putaran ketiga Piala FA di Stadion The Marine Travel Arena, Minggu (10/1/2021). (twitter.com)

Jadwal Liga Inggris di Net TV antara Liverpool vs Manchester United adalah pada Minggu, 17 Januari 2021 jam 23.30 WIB.

Saat ini Manchester United ada di puncak Klasemen Liga Inggris dengan 36 poin unggul 3 poin dari sang juara bertahan Liverpool.

Manchester United menggeser Liverpool setelah sukses menang tipis 1-0 dari Burnley di laga tunda tengah pekan tadi.

Gol tunggal Paul Pogba membawa Manchester United menang.