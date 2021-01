Reza DAcademy Resmi Menikah dengan Valda Alviana, Lihat Pakaiannya Saat Ijab Kabul

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi dangdut Reza DAcademy tengah diliputi kebahagiaan. Pria bernama lengkap Reza Zakarya telah resmi menikah.

Dia mempersunting pujaan hatinya, Valda Alviana, Minggu (17/1/2021) di Masjid di Purwokerto.

Kabar bahagia itu dibagikan Reza DAcademy di akun Instagram pribadinya @reza_zakarya_daa tak lama usai melaksanakan ijab qabul.

Dalam postingan, Reza berfoto bersama sang istri, keduanya tampak tersenyum bahagia.

"alhamdulillah ya allah....

terima kasihh tak terhingga untuk kaliann semuaa beloved Team Purwokerto RezaValda...

special thanks to my beloved @indosiar atas penayangan live ijab kabul REZAVALDA

@kapanlagidangdut," tulis Reza D'Academy.

Pada pernikahannya Reza mengenakan busana ala Timur Tengah dan mengikuti protokol kesehatan sesuai aturan di masa pandemi.