Daftar Top Skor Liga Italia : Ciro Immobile Kuntit Ronaldo di Puncak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Walau masih bertahan di posisi puncak, namun perolehan gol diciptakan Cristiano Ronaldo masih belum aman.

Cristiano Ronaldo masih memuncaki daftar top skor Liga Italia 2020-2021 hingga pekan ke-18. Namun, Ronaldo mulai mendapatkan ancaman dari bomber andalan Lazio, Ciro Immobile.

Cristiano Ronaldo gagal menambah koleksi golnya ketika Juventus bersua Inter Milan pada pekan ke-18 Serie A, kompetisi teratas Liga Italia, musim 2020-2021.

Ronaldo gagal menunjukkan tajinya pada pertandingan tersebut. Juventus pun menyerah 0-2 dari tuan rumah Inter Milan.

Baca juga: PT LIB Siapkan 1.500 Vaksin, Peserta Liga 1 dan 2 Siap Disuntik

Baca juga: Daftar Top Skor Liga Inggris : Posisi Mohamed Salah Terancam, Harry Kane Koleksi 12 Gol

I Nerazzurri, julukan Inter Milan, melibas Juventus dengan skor 2-0. Dua gol Inter masing-masing dibukukan oleh Arturo Vidal (12') dan Nicolo Barella (52').

Gagal menjebol gawang Inter membuat perolehan gol Cristiano Ronaldo mandek di angka 15.

Meski begitu, Ronaldo tetap berkuasa di posisi puncak daftar top skor Liga Italia hingga giornata ke-18.

Penyerang Juventus Cristiano Ronaldo saat melawan Udinese di Liga Italia Serie A, 3 Januari 2021 di stadion Juventus di Turin. (Marco BERTORELLO / AFP)

Ronaldo unggul dua gol atas Romelu Lukaku dan Ciro Immobile. Sama seperti Cristiano Ronaldo, Lukaku juga gagal menambah koleksi golnya pada pekan ke-18 Liga Italia 2020-2021.

Bomber Belgia itu tak mampu menjebol gawang lawan dalam laga Inter Milan vs Juventus.

Ketika keran gol Cristiano Ronaldo dan juga Romelu Lukaku mandek, Ciro Immobile datang memberikan ancaman.

Ciro Immobile yang merupakan pencetak gol terbanyak Serie A musim lalu kini kembali meramaikan persaingan di daftar top skor Liga Italia 2020-2021.

Kemudian di bawah Immobile dan Lukaku, ada Joao Pedro, Luis Muriel, dan Zlatan Ibrahimovic yang sama-sama telah membukukan 10 gol.

Berikut daftar top skor Liga Italia 2020-2021 hingga pekan ke-18 (7 gol atau lebih):

15 gol - Cristiano Ronaldo (Juventus)

12 gol - Ciro Immobile (Lazio), Romelu Lukaku (Inter)

10 gol - Joao Pedro (Cagliari), Luis Muriel (Atalanta), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan)

9 gol - Andrea Belotti (Torino), Lorenzo Insigne (Napoli), Lautaro Martinez (Inter), M'Bala Nzola (Spezia)

8 gol - Henrikh Mkhitaryan (AS Roma), Hirving Lozano (Napoli)

7 gol - Domenico Berardi (Sassuolo), Duvan Zapata (Atalanta), Jordan Veretout (AS Roma), Edin Dzeko (AS Roma), Fabio Quagliarella (Sampdoria)

Artikel sudah tayang di kompas.com dengan judul daftar-top-skor-liga-italia-ronaldo-dan-lukaku-mandek-immobile-mengancam