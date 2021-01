Tato di Tubuh Agnez Mo Jadi Sorotan, Keinginan Juri Pop Academy Itu Juga Bikin Syok Fans

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Agnes Monica Muljoto alias Agnez Mo belum lama ini membuat heboh publik.

Rupanya penyanyi yang kini jadi juri Pop Academy Indosiar itu mengabarkan jika dirinya akan menambah tato untuk menghias tubuhnya.

Agnez Mo menyampaikan keinginannya itu melalui sebuah postingannya di media sosial.

Dalam postingannya itu, Agnez Mo terlihat bergaya dalam sebuah foto.

"Looking at this pic and thinking whats my next tattoo (Melihat foto ini dan berpikir apa tato saya selanjutnya)," tulis Agnez Mo dalam caption unggahan.

Pelantun Overdose menyematkan kalimat tersebut seraya mengunggah potret seksinya di akun Instagram pribadinya @agnezmo, Senin (18/1/2021).

Saat itu Agnez terlihat mengenakan bikini berwarna putih hitam dengan hiasan bulu-bulu panjang di bagian pundaknya.

Agnez juga menyempurnakan penampilannya dengan memakai boots tinggi dengan corak yang ramai.

Sementara hal yang jadi sorotan publik adalah tato di paha kanan Agnez Mo kali itu.

Tato yang tampak seperti tulisan memanjang tersebut memang cukup mengejutkan, karena selama ini publik tak banyak yang tahu jika Agnez memiliki tato.