Zayn Malik Bereaksi Disapa Rizky Febian Begini, Anak Sule Trending Twitter : Mamang is Brother

BANJARMASINPOST.CO.ID - Momen heboh terjadi, Anak Sule dan Nathalie Holscher yakni Penyanyi Rizky Febian mendadak jadi Trending Twitter. Gegara panggil Zayn Malik dengan sebutan Mamang, di Live Instagram akun Zayn Malik, @zayn pada Minggu (17/1/2021), malam.

Ya, Hal tersebut bermula saat Rizky ikut menonton Live Instagram akun pribadi @zayn.

Nah, Zayn terlihat sedang duduk dan memutar lagu sambil membaca komentar yang dituliskan netizen di Live Instagramnya.

Awalnya, pria yang memiliki nama lengkap Zain Javadd Malik ini, menyapa fans Indonesia dengan menulis "Hello Indonesia."

Baca juga: Penyebab Kondisi Loyo Nathalie Holscher Jadi Perhatian Sule, Ayah Rizky Febian : Kenapa sih?

Baca juga: Gerakan Tubuh Gisel di Video Tahun 2017 Lainnya Disorot, Sebelum Tersangka Video Syur Bareng Nobu

Kemudian Rizky menulis komentar "Mamang Zayn," di Live Instagram Zayn.

Tak disangka, komen yang ditulis oleh Rizky dilihat dan ditanggapi oleh pasangan Gigi Hadid ini.

"Mamang right back at ya?" tulis Zayn.

"Mamang is brother," jelas pria yang kerap disapa Aa Iky ini.

"You my mamang then," balas Zayn kepada Rizky.

Obrolan Rizky Febian (Tangkapan layar Insta Story Rizky Febian)

Hal ini membuat fans Indonesia yang ikut menonton Live Instagram Zayn menjadi heboh.