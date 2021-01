Album Baru, Epic High Manjakan Penggemar Rilis 2 MV Rosario dan Based On A True Story

Epik High akan merilis album ke-10 bertajuk Epik High is Here pada Senin (18/1/2021).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rapper grup asal Korea Selatan, Epic High resmi launching album baru bertajuk Epik High Is Here.

Epic High yang terdiri tiga member, Tablo, DJ Tukutz, dan Mithra Jin langsung merilis dua MV yang berjudul "Rosario" dan "Based On A True Story" pada 18 Januari 2021 di kanal youtube OFFICIAL EPIC HIGH.

"Rosario" salah satu dari dua lagu utama di album ini adalah lagu hip-hop trendi yang terinspirasi dari Latin yang menampilkan kolaborasi cadas Epic High bersama CL dan Zico, dua artis yang terus membangun reputasi mereka sendiri sebagai veteran genre K-Pop.

Di lagu "Rosario" Epic High kembali menggunakan pengaturan orientasi video portrait pada video musiknya, setelah sebelumnya menggunakan pengaturan yang sama pada MV "Born Hater" dan "Love Story" beberapa tahun silam.

Lagu ini sarat akan makna kepercayaan diri yang berisi pesan kepada para hater (pembenci).

"I am a legend, and I'm here to stay," penggalan lirik lagu Rosario.

Lagu kedua berjudul "Based on a True Story," menampilkan solois R&B Heize.

Pendengar akan dibawa keperasaan yang lebih sensitif, melalui perpaduan dari lirik menyentuh dari Epik High serta vokal lembut Heize.

Selain "Rosario" dan "Based on a True Story", ada juga lagu "Lesson Zero", "Acceptance Speech" yang menampilkan B.I, "Leica" dengan Kim Sawol, " In Self-Defense" menampilkan Woo Won Jae, Nucksal, dan Changmo, "True Crime" menampilkan Miso, "Social Distance 16", "End of the World" menampilkan GSoul, dan "Wish You Were".

Epik High terakhir kali merilis album mereka bertajuk "sleepless in __________," yang menampilkan lagu utama yang memuncaki tangga lagu "Lovedrunk".