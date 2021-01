Peduli Bencana Alam, Bank Mandiri Salurkan Bantuan Darurat Bagi Korban Banjir Kalsel

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Peduli korban bencana banjir di Kalimantan Selatan, Bank Mandiri berikan bantuan tanggap darurat berupa makanan cepat saji, beras, biskuit, air mineral, pakaian, selimut, perlengkapan sanitasi, susu dan bantuan lainnya.

Regional CEO Bank Mandiri Kalimantan, Trilaksito Singgih menjelaskan, pengiriman bantuan tanggap darurat Mandiri Peduli Bencana tersebut dilakukan oleh karyawan dan sukarelawan melalui jalan darat dan air (melalui perahu karet) dari lokasi kantor terdekat ke lokasi bencana.

“Mengusung semangat BUMN Hadir untuk Indonesia, Bank Mandiri menyerahkan bantuan tersebut secara langsung kepada para korban di lokasi-lokasi pengungsian agar dapat segera dimanfaatkan atau diserahkan melalui posko, pemda dan BPBD setempat” kata Singgih, Senin (18/1/2021)

Singgih mengungkapkan, program bantuan tersebut ini merupakan salah satu program kepedulian Sosial Perusahaan (CSR) Bank Mandiri, dimana dalam penyaluran bantuannya program CSR ini ditujukan kepada masyarakat terdampak bencana.

“Pada tahap awal, kami telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp110 juta di Kalimantan Selatan. Nilai ini bisa bertambah jika memang masih dibutuhkan bantuan tambahan di lokasi bencana,” katanya

Singgih menambahkan, pihaknya juga mengaktifkan seluruh sukarelawan dan karyawan di sekitar lokasi bencana serta menyiapkan kantor cabang yang masih operasional sebagai lokasi pengumpulan bantuan.

Dia mengatakan, pihaknya memiliki satu kantor cabang di lokasi terdampak banjir, yaitu KCP Barabai, dan operasional cabang tersebut telah dialihkan ke KCP Balangan, yang berjarak sekitar 1 jam.

“Dari 4 unit ATM yang berada di lokasi terdampak banjir, kami juga telah mematikan operasional dan mengosongkan dana dari 3 unit ATM. sedangkan 1 unit ATM berjarak kurang lebih 3 KM dari cabang masih beroperasi normal,” katanya

Dia melanjutkan, pihaknya akan terus memantau kondisi 3 ATM yang masih dalam perbaikan jika ada hal-hal yang perlu tindakan lebih lanjut.

Saat ini, Bank Mandiri Area Banjarmasin (wilayah Kalimantan Selatan) memiliki 34 jaringan Kantor Cabang dan 166 ATM yang tersambung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/Plus.

Selain jaringan Kantor Cabang dan ATM, Bank Mandiri Area Banjarmasin juga telah memiliki 2.571 Merchant yang sudah menggunakan fasilitas mesin Electronic Data Capture (EDC), 1.382 Agen Mandiri serta Electronic Channels yang meliputi Internet Banking, SMS Banking dan Call Center yang bisa digunakan para nasabah untuk bertransaksi baik transaksi financial maupun non financial. (AOL/*)