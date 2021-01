Stok Beras di Pasar Bauntung Banjarbaru Menipis, Pedagang Ancang-ancang Naikan Harga

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Ketersediaan beras mulai menipis. Bahkan pedagang berspekulan mulai menaikkan harga meski tipis.

Fitriadi, misalnya. Pedagang beras di Pasar Bauntung Banjarbaru mulai menaikan harga beras Namun untuk jenis tertentu saja.

Ia merinci, beras unus yang biasanya dijual Rp 460 ribu per karung sekarang Rp 530 ribu per karung. Sedangkan per liter dijual Rp 11.500 biasanya Rp 10.000.

Untuk jenis mayang biasanya Rp 12.500 per liter dijual Rp 13.000, sedang beras harga Jambon normal.

"Kalau jenis beras Siam kami stok sudah habis, " kata Fitriadi.

Ada pun pedagang lainnya, Ipiansyah menyatakan belum menaikkan harga beras karena masih menjual stok yang lama.

"Kami jual beras yang paling murah cihirang per liter Rp 7500 se liter. Siam Rp 10. 000 per liter. Kalau Mayang Rp 12.000. Kalau unus Rp 11.000 an," kata Ipiansyah

Dijelaskan Ipiansyah stok yang ada habis sekitar 4 harian.

"Kalau habis kami tergantung petani dan pabrik. Kalau harga di pabrik naik, maka saya juga jual beras di pasar akan dinaikkan juga harga," kata dia. (banjarmasinpost.co.id /Nurholis Huda)