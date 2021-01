Isi Curhat Syahrini di Instagram Disorot, Istri Reino Barack Singgung Soal Kepalsuan dan Ujian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kerap memperlihatkan berbagai momen bahagia di akun media sosial pribadinya, unggahan penyanyi Syahrini secara tiba - tiba menjadi sorotan warganet.

Hal tersebut terjadi lantaran kalimat bernada curahan hati yang dituliskan oleh istri Reino Barack tersebut.

Penyanyi yang akrab disapa Incess itu menyinggung soal kepalsuan dan ujian.

Memang, kehidupan pribadi Syahrini memang selalu sukses mencuri perhatian apalagi setelah pernikahannya dengan Reino Barack.

Berbagai gaya hidup mewah dan glamour kerap kali dibagikan Inces melalui akun media sosial pribadinya hingga sukses membuat banyak orang terkesima.

Tak pernah sekalipun kakak Aisyahrani itu terlihat menunjukan raut kesedihan atau permasalahan yang terjadi pada dirinya melalui unggahan di media sosial, terutama instagram.

Justru sebaliknya, Inces hampir selalu saja menunjukan kecerian atau momen - momen berkesan yang terjadi pada dirinya di hari tersebut.

Namun kali ini hal berbeda justru diperlihatkan Syahrini melalui unggahan sebuah foto di akun instagram pribadinya, Selasa (19/1/2020).

Dalam foto tersebut Inces yang mengenakan pakaian serba hitam terlihat menuliskan sebuah caption yang menyinggung soal kepalsuan bak sedang mengeluarkan isi hati.

"The Faker You Are The Bigger Your Circle Will Be,

The Realer You Are The Smaller Your Circle Will Be,

These Are Well Known Facts !"