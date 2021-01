KalselPedia - Kelenteng di Kotabaru Tengah, Ramai Atraksi Barongsai saat Perayaan Hari Raya Imlek

Kelenteng TITD An Hwa Tian di Kotabaru Tengah Kecamatan Pulaulaut Sigam

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Tempat Ibadat Tri Dharma (TITD) An Hwa Tian atau biasa disebut Kelenteng, bagi warga Tionghoa bukan hanya tempat untuk sembahyang setiap penanggalam Imlek dan hari-hari besar Dewa Dewi.

Tempat sembahyang warga Tionghoa dilakukan tiap bulan dan di halaman Kelenteng Kotabaru Tengah kerap ramai dengan pertunjukan atraksi Barongsai.

Baca juga: KalselPedia - Bangunan Kuno Masih Terawat Baik, Kelenteng di Kotabaru Tengah Ini Berdiri Tahun 1895

Baca juga: KalselPedia - Daftar Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Kalsel, Berikut Alamat dan Nomor Telepon

Menurut Wakil Ketua Pengurus TITD An Hwa Tian Kotabaru, Jony Kamitono pertunjukan barongsai biasa digelar pada Cap Go Me atau 15 hari setelah hari raya Imlek.

Barangsoi dimainkan oleh anak-anak Kotabaru mayoritas warga Tionghoa yang mendapat pelatihan di Banjarmasin.

"Warga kami (Tionghoa) sekitar 50 KK (kepala keluarga)," kata Jony Kamitono.

(banjarmasinpsot.co.id/Helriansyah)