Link Live Streaming TVRI AS Roma vs Spezia di Coppa Italia, Calon Lawan Napoli di Perempatfinal

Gelandang Lazio asal Spanyol, Luis Alberto (tiga dari kiri) melakukan selebrasi setelah mencetak gol keduanya saat melawan AS Roma dalam pertandingan sepak bola Liga Italia Serie A Lazio pada 15 Januari 2021 di stadion Olimpiade di Roma.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung dan Live Streaming TVRI malam ini akan menyajikan Coppa Italia 2020/2021 antara AS Roma vs Spezia dalam babak 16 besar Rabu (20/1/2019) dinihari.

Live Streaming Roma vs Spezia babak 16 besar Coppa Italia antara dijadwalkan disiarkan langsung TVRI mulai pukul 03.15 WIB.

Link Live Streaming ada di bagian berita ini.

Babak 16 besar Coppa Italia 2021 memang masih menyisakan dua pertandingan tersisa, yakni AS Roma vs Spezia dan Lazio vs Parma yang akan tayang di TVRI.

Baca juga: Juventus vs Napoli Piala Super Italia Live TVRI, Pirlo Tak Ingin Ulangi Kesalah Lawan Inter Milan

Baca juga: Kemenangan Inter Milan dari Juventus Istimewa Bagi Conte, Nerrazurri Terus Bayangi Milan di Serie A

Jadwal 16 Coppa Italia di TVRI akan dimulai Rabu, 20 Januari 2021 dan ditutup hari Jumat, 22 Januari 2021.

Pada Rabu, 20 Januari 2021 dini hari WIB, TVRI akan menayangkan pertandingan AS Roma vs Spezia pada pukuo 03.15 WIB.

Pemenang laga ini akan melawan Napoli di babak perempatfinal Coppa Italia.

Napoli sudah lebih dulu lolos setelah mengalahkan Empoli di babak 16 besar.

Kemudian pada Jumat, 22 Januari 2021, TVRI akan menayangkan pertandingan Lazio vs Parma pada pukul 03.15 WIB.

Lazio atau Parma sudah ditunggu Atalanta di babak perempatfinal Coppa Italia.