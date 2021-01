Postingan Nia Ramadhani Saat Banyak Bencana Landa Indonesia Disorot, Ini Reaksi Istri Ardi Bakrie

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selebritis Nia Ramadhani sempat disinggung akan kdepeduliannya terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Awalnya, istri Ardi Bakrie yang kini tengah berlibur di Amerika bersama keluarga itu membagikan momen keseruannya saat berkaraoke.

Lewat sebuah video di akun Instagram pribadinya @ramadhaniabakrie, Nia Ramadhani terlihat tengah asyik berkaraoke dengan saudara Ardi Bakrie, Gita Janu.

Video tersebut rupanya didedikasikan Nia Ramadhani untuk Gita Janu yang tengah berulang tahun.

Baca juga: Video Dokter Reisa dan Ariel NOAH Muncul di IG, Aksi Ayah Alleia Buat Fans Rela Habis Kuota Internet

Baca juga: Jumlah Uang Fans Ayu Ting Ting untuk Korban Banjir Kalsel Terungkap, Kekasih Adit Ikut Beraksi

Nia Ramadhani dan Gita Janu terlihat tengah menyanyikan lagu berjudul 'Dunia Belum Berakhir' yang dipopulerkan oleh grup band Shaden.

"To kak Gita, let me share this to world," tulis Nia Ramadhani seperti dikutip Grid.ID, Senin (18/1/2021).

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari oleh para netizen yang menanyakan kepedulian Nia Ramadhani pada korban bencana alam yang terjadi di Indonesia.

"Musibah di mana-mana, orang-orang ini pamer keceriaan kayak gini. Di mana hati nurani kalian," tulis seorang netizen.

"Cantik tapi empati minus," kata netizen yang lain.

Tak lama setelah ditanya soal kepeduliannya, Nia Ramadhani pun kembali mengunggah video di akun Instagramnya.