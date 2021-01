Youngjae GOT7 Resmi Bergabung dengan Sublime Artist Agency : Artis Multitalenta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya Youngjae GOT7 resmi bergabung dengan Sublime Artist Agency.

Diumumkan Sublime Artist Agency melalui Media Sosial, soal bergabungnya Youngjae ini.

"Kami bahagia artis multitalenta Youngjae bergabung dengan kami. Kami akan memberikan dukungan penuh sehingga dia bisa melepaskan bakatnya di berbagai bidang, termasuk musik," kata agensi.

Agensi tersebut juga merupakan rumah bagi beberapa artis dan penyanyi seperti Song Kang Ho, Rain, Hani EXID, Hyomin T-ara.

Sublime Artist Agency merupakan perusahaan hiburan dengan cakupan luas yang bekerja di bidang manajemen artis, produksindan perencanaan album, dan iklan.

Selain Youngjae, agensi ini juga dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan label rekaman Jackson GOT7, Team Wang, untuk kesepakatan bisnis.

Youngjae debut pada 2014 sebagai vokalis utama dari GOT7.

Tahun lalu, dia juga membintangi serial Netflix original berjudul I Wish the World Would End Tomorrow.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Youngjae GOT7 Resmi Bergabung dengan Sublime Artist Agency", Klik untuk baca.