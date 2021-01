Jadwal Liga Champion Live SCTV, Barcelona vs PSG, Real Madrid, Liverpool & Juventus Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Liga Champions Babak 16 Besar (UEFA Champions League/ UCL) 2020/201yang akan tayang via Siaran Langsung SCTV. Ada Barcelona vs PSG, Real Madrid, Liverpool dan Juventus main.

Jadwal babak 16 besar Liga Champions yang tayang via Live Streaming SCTV adalah dimulai pada Rabu 17 Februari 2021.

Ada empat pertandingan 16 besar di Jadwal Liga Champions yang tayang via Siaran Langsung SCTV. Di antaranya Barcelona vs PSG dan FC Porto vs Juventus, sedangkan Real Madrid dan Liverpool agaknya via TV Online.

Pertandingan 16 besar Liga Champions yang tayang via Live Streaming SCTV adalah Barcelona vs PSG, FC Porto vs Juventus, Atletico Madrid vs Chelsea dan Atalanta vs Real Madrid.

Ada Barcelona vs PSG juga Atletico Madrid vs Chelsea, Atalanta vs Real Madrid serta sejumlah pertandingan menarik lainnya menanti di 16 besar UCL musim ini.

Pertarungan antara Barcelona dan Paris Saint-Germain menjadi yang paling menyita perhatian di babak 16 besar Liga Champions.

Pertemuan ini akan menjadi reuni bagi Lionel Messi dan Neymar Jr.

Hubungan Messi dan Neymar memang pernah harmonis saat masih sama-sama membela Barcelona.

Bahkan, keduanya bersama dengan Luis Suarez berhasil membentuk trio paling mematikan pada masanya yang dikenal dengan Trio MSN.

Namun, kali ini, keduanya akan saling bunuh pada babak 16 besar Liga Champions 2020-2021.