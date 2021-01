Jadwal Piala FA Siaran Live RCTI Ada Man Utd vs Liverpool, Arsenal & Chelsea di Bein Sports

Live Streaming Man United vs Liverpool di Piala FA (FA Cup) yang bisa disaksikan di TV Online RCTI Senin, 25 Januari 2021 dinihari WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Babak 16 besar Piala FA (FA Cup) kembali berlangsung akhir pekan ini, dimana pertandingan Manchester United vs Liverpool jadi sorotan.

Stasiun televisi RCTI dan Bein Sports akan kembali menayangkan Piala FA, termasuk big match Man United vs Liverpool.

Dilansir dari laman resmi RCTI plus, ada dua pertandingan Piala FA yang tayang baik lewat tayangan langsung maupun live streaming, yakni Man United vs Liverpool dan Wycombe vs Tottenham Hotspur.

Jadwal Piala FA (FA Cup) di RCTI akan langsung dibuka laga Man United vs Liverpool pada Senin, 25 Januari 2021 dini hari WIB.

Kemudian RCTI juga akan menayangkan pertandingan Wycombe vs Tottenham Hotspur yang berlangsung Selasa, 26 Januari 2021 dini hari WIB.

Selain ketiga tim tersebut, sejumlah tim Liga Inggris Premier League juga akan bertanding seperti Arsenal, Manchester City, Chelsea.

Sang juara bertahan Piala FA, Arsenal akan melawan Southampton pada Sabtu 23 Januari 2021 malam yang tayang di Bein Sports.

Sementara Manchester City akan melawan Cheltenham pada Minggu 24 Januari 2021 dinihari WIB.

Sedangkan Chelsea akan melawan Luton Town pada malam harinya.

Striker Gabon Gabon Arsenal-Emerick Aubameyang (C) memegang trofi pemenang saat tim merayakan kemenangan setelah pertandingan sepak bola final Piala FA Inggris antara Arsenal dan Chelsea di Stadion Wembley di London, pada 1 Agustus 2020. - Arsenal memenangkan pertandingan 2- 1. (AFP/ADAM DAVY)

