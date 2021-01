Kisruh Rumah Tangga Celine Evangelista, Mertua Stefan William : Mereka Baik-baik Saja

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simpang siur jalinan rumah tangga Celine Evangelista dan aktor Stefan William ditanggapi Vincentia Nurul, ibu Celine.

Ibu mertua Stefan William akhirnya turut buka suara soal kondisi rumah tangga anak perempuannya.

Meski tak tinggal seatap namun Vincentia yakin jika hubungan antara Celine dan Stefan selalu baik-baik saja. Apalagi, di perayaan Natal lalu mereka masih kompak melangsungkan pesta bersama-sama.

Vincentia buat pernyataan jika di natal kemarin pun dia datang ke acara yang digelar anak-anaknya lantaran rindu dengan para cucu. Didapati ada Celine dan Stefan yang tampak akur-akur saja.

Kendati demikian, ia tak mengetahui secara persis polemik rumah tangga yang tengah dihadapi anak-anaknya, namun sebagai seorang ibu, Vincentia selalu mendoakan agar putra putrinya selalu dalam keadaan baik.

Hal tersebut dia sampaikan seperti dalam video di kanal youtube KH Infotainment postingan Jumat (22/1/2021).

“Setahu saya mereka (Celine dan Stefan) baik-baik saja. Saya sih berharap mereka baik-baik saja karena memang selama ini saya lihat ya mereka baik-baik saja. Kalau mau tahu pastinya ya langsung tanya ke mereka saja, “ kata Vincentia Nurul, dikutip Banjarmasinpost.co.id, Jumat (22/1/2021).

Celine Evangelista disebut sudah paham dalam mencari solusi dari sebuah masalah, Vincentia beberkan watak asli putrinya.

“Celine kalau ada apa-apa itu bisa fine the solution gitu loh for her gitu yah for problem. Kecuali itu udah pelik mungkin baru dia akan diskusi. Tapi selama dia gak ada ngobrolin gak ada apa-apa ya saya anggap gak ada masalah, “ jelas Vincentia.

Oleh sebab itu, dia menuturkan alangkah baiknya agar dibiarkan saja. Kendati pun ada masalah, sebagai ibu, Vincentia hanya meminta agar netizen bisa menghargai kondisi keduanya.