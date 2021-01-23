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Piala FA

Susunan Pemain Cheltenham vs Man City di Piala FA Malam Ini, Aguero & De Bruyne Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Cheltenham vs Man City di babak 4 Piala FA, Minggu (24/1/2021) WIB, Sergio Aguero dan Kevin de Bruyne absen

zoom-inlihat foto Susunan Pemain Cheltenham vs Man City di Piala FA Malam Ini, Aguero & De Bruyne Absen
Instagram @mancity
Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Cheltenham vs Man City di babak 4 Piala FA, Minggu (24/1/2021) WIB, Sergio Aguero dan Kevin de Bruyne absen 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Cheltenham vs Man City di babak 4 Piala FA, Minggu (24/1/2021) WIB. Sergio Aguero penyembuhan Covid-19, Kevin de Bruyne cedera.

Siaran Langsung duel Piala FA antara Cheltenham vs Manchester City via Live Streaming TV Online mulai pukul 00.30 WIB.

Link Live Streaming Cheltenham vs Man City akan kami sediakan jelang laga. Cek Prediksi Susunan Pemain, Sergio Aguero penyembuhan Covid-19, Kevin de Bruyne cedera.

Duel Cheltenham vs Manchester City di Piala FA bisa diakses via Live Streaming TV Online di artikel ini.

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Manchester City akan beraksi di putaran keempat FA Cup 2020/21 Minggu (24/1/2021).

The Citizens mendapatkan lawan yang mudah, yakni tim divisi 4 Cheltenham Town. Laga ini akan digelar di Whaddon Road, kandang The Robins.

Di putaran pertama, Cheltenham mengalahkan tim divisi 7 South Shields 3-1.

Di putaran kedua, Cheltenham menekuk tim divisi 3 Crewe Alexandria 2-1 lewat extra time.

Di putaran ketiga, Cheltenham menyingkirkan tim divisi 4 Mansfield Town, dan lagi-lagi menang dengan skor 2-1 lewat extra time.

Sementara itu, City sampai di babak ini usai menumbangkan tim divisi 2 Birmingham City 3-0.

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Tags
Live Streaming Cheltenham vs Man City
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Susunan Pemain
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Sergio Aguero
Kevin de Bruyne
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Editor: Rendy Nicko
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