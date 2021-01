Video Musik Lagu Maruli Tampubolon, Sampaikan Pesan Bhineka Tunggal Ika di Amerika Serikat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya Video Musik Lagu 'Never Stand Alone' Maruli Tampubolon, kembali diputar di Nasdaq Tower dan Thomson Reuters, Timesquare New York, Amerika Serikat Januari 2021.

Ya, Sebelumnya, lagu 'Never Stand Alone' Maruli Tampubolon juga diputar di tempat yang sama, pada Desember 2020 lalu.

Yakin lirik lagu 'Never Stand Alone', bisa membakar semangat masyarakat dunia yang mendengarkannya. Maruli Tampubolon sangat senang.

Nah terlebih disepanjang tahun 2020, banyak negara di dunia yang mengalami krisis akibat pandemi covid-19.

Kini Maruli merasa lagunya itu bisa memberikan energi positif, tentang kedamaian dan kemanusiaan harus terus ada dan dibangkitkan.

"Melalui lagu ini, harapannya dapat memberi energi positif ditengah tidak menentunya keadaan dunia tentang banyak hal, terlebih Pandemi Covid 19 yang memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi," kata Maruli Tampubolon kepada Warta Kota melalui sambungan telepon, Minggu (24/1/2021).

Wajah Maruli Tampubolon terpampang di Nasdaq Tower dan Thomson Reuters, Timesquare New York, Amerika Serikat Januari 2021 (dok pribadi)

Pria berusia 33 tahun itu merasa dirinya sebagai putra bangsa, berperan penting untuk membakar semangat masyarakat serta membangun harapan dengan beriman kepada Tuhan, lewat bermusik.

"Kita lihat apa yang sedang terjadi di dunia ini. Sudah terlalu banyak berita-berita negatif. "